Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»Sportbox.RU 08:40
Роналду ушел, мы можем привести в клуб новых игроков, но они не смогут сделать того, что делал он, — сказал Зидан. Напомним, 34-летний португальский форвард перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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