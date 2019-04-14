Футбол

Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»Sportbox.RU 08:40

Роналду ушел, мы можем привести в клуб новых игроков, но они не смогут сделать того, что делал он, — сказал Зидан. Напомним, 34-летний португальский форвард перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года.
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Зидан: игроки, которые придут в «Реал», не смогут заменить Роналду

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Зидан: «Никто не сможет полноценно заменить Роналду»

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Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»

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Зинедин Зидан: «Роналду нельзя заменить»

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Зинедин Зидан: «Проблема в том, что Роналду невозможно заменить»

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Зидан: «Проблема в том, что Роналду нельзя заменить»

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