Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»Sportbox.RU 08:40

Роналду ушел, мы можем привести в клуб новых игроков, но они не смогут сделать того, что делал он, — сказал Зидан. Напомним, 34-летний португальский форвард перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года.

Политика Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Спорт Туктамышева показала лучший результат в карьере Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.

Происшествия Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.

Политика Чубайс рассказал о желании уйти на пенсию Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» рассказал, что задумывается об уходе на пенсию, однако ещё не решил, чем заниматься.

Происшествия ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Происшествия Милонова избили в Санкт-Петербурге Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Армия и оружие В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.

Происшествия Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Политика Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами Северная Корея заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения» Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.

Экономика Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.

Общество WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".

Авто В России насчитали около 13 тысяч люксовых автомобилей Отмечается, что около 80% всех люксовых автомобилей страны числятся в двух федеральных округах — Центральном (8,5 тыс. шт.) и Северо-Западном (1,5 тыс. шт.).

Армия и оружие Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.

Гаджеты Чёлка добралась и до северокорейских смартфонов У Северной Кореи (КНДР) есть свои бренды смартфонов. Один из них, Pyongyang, представил новое устройство под названием 2425.

Космос Эксперты: Лето 2019 года будет самым жарким Стало известно, что лето 2018 года было самым теплым после 1880 года.

Политика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Политика В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

Политика Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.

Политика Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища» Под «городами-убежищами» понимаются административные образования в США, власти которых наперекор руководству государства отказываются выдавать нелегалов для депортации.