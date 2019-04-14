Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»Матч ТВ 08:40

Роналду ушел, мы можем привести в клуб новых игроков, но они не смогут сделать того, что делал он, — сказал Зидан. Напомним, 34-летний португальский форвард перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года.

Происшествия В Мексике нашли тайное захоронение с телами 25 пропавших без вести Жители мексиканского штата Сонора, искавшие своих без вести пропавших родственников, наткнулись на тайное захоронение с телами 25 человек.

Футбол «Ростов» обыграл на своем поле «Спартак» В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Армия и оружие Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Политика Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.

Культура Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».

Происшествия МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.

Общество Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12 Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.

Происшествия СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.

Недвижимость 50 военнослужащих Волгограда оформили ипотеку в первом квартале года Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 купили жилые дома.

Общество Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.

Автоспорт Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.

Происшествия В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь готовится к пластической операции В своём Инстаграм самая знаменитая блондинка проекта "Дом 2" Дарья Пынзарь поделилась важной информацией о предстоящей операции.

Единоборства Дана Уайт: «Дастин Порье будет драться с Хабибом Нурмагомедовым» Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником чемпиона ведущей бойцовской организации в мире смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова станет американец Дастин Порье.

Политика Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.

Общество Роскомнадзор разблокировал ярославское издание «Яркуб» Доступ к ярославскому изданию «Яркуб», попавшему в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за новости о предполагаемом суициде подростка с аутизмом, восстановлен вечером 14 апреля.