Футбол

Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»Матч ТВ 08:40

Роналду ушел, мы можем привести в клуб новых игроков, но они не смогут сделать того, что делал он, — сказал Зидан. Напомним, 34-летний португальский форвард перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года.
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Зидан: игроки, которые придут в «Реал», не смогут заменить Роналду

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Зинедин Зидан: «Роналду нельзя заменить»

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Зидан: «Роналду нельзя заменить»

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Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»

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Зинедин Зидан: «Проблема в том, что Роналду невозможно заменить»

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Зидан: «Проблема в том, что Роналду нельзя заменить»

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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