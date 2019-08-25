Футбол

Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал три очка в матче с «Вальядолидом»Матч ТВ вчера в 21:15

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
4 фото
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1). По мнению специалиста, его команда могла рассчитывать на три очка.
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