Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1). По мнению специалиста, его команда могла рассчитывать на три очка.

Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал три очка в матче с «Вальядолидом»

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