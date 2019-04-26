Футбол

Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал большего в матче с «Хетафе»Матч ТВ вчера в 21:09

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с «Хетафе» в 34-м туре чемпионата Испании.
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