Футбол
Зинедин Зидан: «„Реал“ пропустил 7 голов. Такого не должно быть»Bookmaker-ratings.ru 01:00
Уже к 8-й минуте «горели» 0:2. Не смогли ничего противопоставить сопернику. Мы уступали во всем, особенно в скорости. «Реал» пропустил 7 голов, такого не должно быть.
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Зидан после 3:7 от «Атлетико»: «Игрокам „Реала“ не хватало всего, особенно интенсивности»
Sport24.ruвчера в 23:18
Зинедин Зидан - после разгрома 3:7: «Я убежден, что сезон у „Реала“ будет хорошим»
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