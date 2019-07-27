Уже к 8-й минуте «горели» 0:2. Не смогли ничего противопоставить сопернику. Мы уступали во всем, особенно в скорости. «Реал» пропустил 7 голов, такого не должно быть.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Космос Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.

Спорт Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.

Недвижимость Особенности ЖКХ в Израиле Фото: Pixabay С одной стороны, местное ЖКХ испытывает ограничения с доступом к пресной воде и к всевозможным ресурсам, которых в России в избытке.

Происшествия В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет «Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолет», — сказал собеседник агентства.

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.

Футбол Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.

Наука Микророботов научили атаковать раковые опухоли Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.

Здоровье Врач рассказал о пользе страха перед стоматологами Медики рассказали, чем может быть полезен страх перед врачами-стоматологами, специализирующихся на лечении зубов.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Футбол Ломовицкий: «Бакаев посоветовал мне перейти в „Арсенал“» Воспитанник академии имени Федора Черенкова перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Музыка Ольга Бузова упала на сцене и повредила ногу Ольга Бузова поскользнулась и получила травму В публикации певица призналась, что больше всего боялась упасть, и это случилось.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова. на въезде в Москву и везут в ОВД Коптево, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Происшествия Трое детей утонули в Каспийском море По данным ГУ МЧС по республике, поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропали трое детей, которые купались в море на надувном матрасе.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Религия В Киеве начался крестный ход Московского патриархата Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.

Футбол Кабелля рассказал, почему решил перейти в «Краснодар» Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабелля перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена», за который он играл с лета 2018 года.

Футбол Быстров считает, что Комличенко способен усилить любую топ-команду РПЛ Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко смог бы усилить любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Происшествия Не менее восьми человек погибли из-за землетрясений на Филиппинах Серия землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах унесла жизни не менее восьми человек, еще 60 пострадали.

Политика Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.