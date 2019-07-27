Футбол

Зинедин Зидан: «„Реал“ пропустил 7 голов. Такого не должно быть»Bookmaker-ratings.ru 01:00

Уже к 8-й минуте «горели» 0:2. Не смогли ничего противопоставить сопернику. Мы уступали во всем, особенно в скорости. «Реал» пропустил 7 голов, такого не должно быть.
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