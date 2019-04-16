Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»Sports.ru 17:49

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:1). – Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше.

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Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»

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