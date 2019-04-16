Футбол
Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»Sports.ru 17:49
Хонатан Сильва
|45′
|48′
Даниэль Карвахаль
|51′
Карим Бензема
|61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
|65′
|67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
|71′
|77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
|81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
|85′
|30%
|Владение мячом
|70%
|66%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
1
Куэльяр
12
Ньом
3
Бустинса
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
10
Эль-Жар
21
Перес
8
Ресио
26
Эн-Несири
25
Брэйтуэйт
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
15
Вальверде
11
Бэйл
9
Бензема
17
Васкес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:1). – Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше.
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