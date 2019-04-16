Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»Sports.ru вчера в 17:49

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:1). – Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше.

Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Политика Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".

Экономика Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.

Политика Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия 22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».

Происшествия Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.

Авто Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.

Технологии Apple Books провела переговоры с российскими издательствами Фото: iStock Представители Apple Books приехали в Россию и провели переговоры с крупными книжными издательствами.

Здоровье Названы способы предотвращения инсульта По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.

Политика Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.

Игры Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.

Наука Самый мощный в мире лазер запустят в России Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.

Экономика Руководитель Газпромбанка стал акционером «Газпрома» По расчетам "Интерфакса", топ-менеджер купил более 4 млн акций на общую сумму около 661 млн руб. Акимов – член совета директоров "Газпрома" с 2011 г. Монополия, в свою очередь, является одним из акционеров Газпромбанка.

Транспорт В России захотели сделать перекрестки платными В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Общество Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.

Космос Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.