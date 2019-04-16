Футбол

Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»Sports.ru вчера в 17:49

Леганес — Реал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Муниципальный стадион Бутарке
Хонатан Сильва
45′
48′
Даниэль Карвахаль
51′
Карим Бензема
61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
65′
67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
71′
77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
85′
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:1). – Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше.
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