Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился планами относительно футболистов своей команды, Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. По словам Зидана, Хамес и Бэйл — игроки «Реала», оба они числятся в составе мадридцев, но всякое еще может произойти этим летом.

Зидан заявил, что рассчитывает на Бэйла и Хамеса на 100%

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