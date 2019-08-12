Футбол
Зинедин Зидан: «Рассчитываю на Бэйла и Хамеса на 100 процентов»Матч ТВ 03:04
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о будущем колумбийца Хамеса Родригеса и валлийца Гарета Бэйла в составе мадридского клуба.
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Зидан о трансферах: «У „Реала“ есть состав, но за три недели может произойти что угодно»
Sports.ruвчера в 17:19
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