Футбол
Зинедин Зидан: «Перемены будут, но многие игроки останутся в „Реале“»Матч ТВ 10:31
Болельщики переживают каждый матч и будут с нами в следующем сезоне. Нас ждут перемены, но многие игроки останутся, — сказал Зидан.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (2-й перерыв)
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
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Авто
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
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«Локомотив» проиграл «Арсеналу». «Зенит» стал чемпионом России
"Локомотив" проиграл в Туле "Арсеналу" в матче 27-го тура РПЛ. Этот результат позволяет "Зениту" досрочно праздновать чемпионство.
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Общество
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Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
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Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа
Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Авто
Правильный подбор колесных дисков, нюансы
Необходимость купить новый комплект колесных дисков возникает не часто.
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Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Политика
Полиция Алжира арестовала брата экс-президента
В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
Обновлено в 12:51
Футбол
Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»
Что бы ни случилось, я чувствую гордость.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Наталья Рудова намекнула на новый роман
Подпись под фото гласит: «Я больше не хочу молчать, я тебя люблю». В своем микроблоге он также намекнул на возможную скорую свадьбу.
Обновлено в 03:00
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму
«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Политика
МИД: Литва прибегает к «откровенно лживым» заявлениям о БелАЭС
С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мер по обеспечению ее безопасности, — сказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Обновлено в 09:35
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку
В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1
Обновлено в 11:22
Политика
Делегаты из США признались в любви к Крыму
Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Авто
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
С наступлением весны в нашей стране стартовал очередной сезон чемпионатов по трофи-рейдам.
Обновлено в 12:41
Общество
Москвичей предупредили о погоде на 9 мая
Синоптики рассказали москвичам, какую погоду стоит ждать на 9 мая, передает ФАН.
Обновлено в 12:23
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57