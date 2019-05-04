Футбол

Зинедин Зидан: «Перемены будут, но многие игроки останутся в „Реале“»Матч ТВ 10:31

Болельщики переживают каждый матч и будут с нами в следующем сезоне. Нас ждут перемены, но многие игроки останутся, — сказал Зидан.
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Зидан: «Нас ждут перемены, но большинство игроков останутся»

Евро-футбол.ру11:38

Зидан: «В составе „Реала“ произойдут изменения, но многие футболисты останутся»

Бомбардир.ру10:56

Зинедин Зидан: «Перемены будут, но многие игроки останутся в „Реале“»

Sportbox.RU10:31

Зидан рассказал о будущем составе «Реала»

Газета.Ru09:21

Зидан: изменения в составе будут, но многие игроки останутся

Чемпионат08:01

Зинедин Зидан: «Перемены будут, но многие игроки останутся в „Реале“»

Матч ТВ10:31
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

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Чехия — Швеция 1:0 (2-й перерыв)

Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
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Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников

Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Локомотив» проиграл «Арсеналу». «Зенит» стал чемпионом России

"Локомотив" проиграл в Туле "Арсеналу" в матче 27-го тура РПЛ. Этот результат позволяет "Зениту" досрочно праздновать чемпионство.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата во дворе жилых домов

Обновлено в 13:20
Общество

В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС

Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона.
Обновлено в 12:37
Общество

Тепло вернется в Петербург к 9 мая

Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Игры

Forbes o творце Star Citizen: «Некомпетентность космических масштабов»

Обновлено в 11:39
Авто

Правильный подбор колесных дисков, нюансы

Необходимость купить новый комплект колесных дисков возникает не часто.
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Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
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Полиция Алжира арестовала брата экс-президента

В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
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Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»

Что бы ни случилось, я чувствую гордость.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Наталья Рудова намекнула на новый роман

Подпись под фото гласит: «Я больше не хочу молчать, я тебя люблю». В своем микроблоге он также намекнул на возможную скорую свадьбу.
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Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму

«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
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Происшествия

Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку

Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
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Политика

МИД: Литва прибегает к «откровенно лживым» заявлениям о БелАЭС

С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мер по обеспечению ее безопасности, — сказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
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Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
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Политика

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку

В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
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Футбол

Ахмат — Зенит 1:1

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Политика

Делегаты из США признались в любви к Крыму

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С наступлением весны в нашей стране стартовал очередной сезон чемпионатов по трофи-рейдам.
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Синоптики рассказали москвичам, какую погоду стоит ждать на 9 мая, передает ФАН.
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Политика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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