Никто не помешает нам добиться того, что мы планируем. Я понимаю, что все это довольно непросто, ведь мы тяжело начали сезон.

Зинедин Зидан: «Никто не помешает нам добиться того, что мы планируем»

Происшествия В Роспотребнадзоре по Дагестану проходят обыски По данным «ЧК», обыски связаны с возбуждением уголовного дела Следственным управлением СКР по РД в отношении начальника отдела организации надзора и обеспечения деятельности Роспотребнадзора РД Зулейхат Бархуевой и руководителя ФБУЗ Центра эпидемиологии Мугутина Керимова.

Здоровье В Рязани из детской областной больницы массово увольняются медики Из Рязанской Областной детской клинической больницы массово увольняются врачи и медсестры, пишет "Альянс врачей".

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Происшествия Михаила Светова арестовали на 30 суток Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».

Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.

Авто Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России В российском представительстве Suzuki объявили начальную цену внедорожника Jimny: от 1 359 000 рублей.

Экономика С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.

Экономика «Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.

Происшествия В Москве пьяный актер вырвал дверь такси В ходе ссоры нетрезвый актер вырвал дверь машины и разбил боковые зеркала автомобиля.

Армия и оружие Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле Бойцы Национальной гвардии Украины периодически проводят военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Гаджеты Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20 Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.

Экономика Команда Зеленского представила план экономической реформы По словам замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, Киев планирует заключить соглашение с МВФ в сентябре, чтобы заменить сделку, срок которой истекает в конце года.

Экономика Медведев рассказал о закупке машин скорой и школьных автобусов Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысяч автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста", - заявил Медведев на заседании правительства.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Происшествия Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Происшествия Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Политика В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Политика Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.

Происшествия В Тюменской области при взрыве газа в доме погибли ребенок и взрослый В поселке Боровский Тюменской области в пожаре от хлопка газа погибли 10-летний ребенок и 58-летний мужчина.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.