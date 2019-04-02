Футбол

Зинедин Зидан: «Не хочу представлять „Реал“ без Варана»Матч ТВ 06:54

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы французский защитник Рафаэль Варан покидал мадридский клуб в летнее трансферное окно.
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Зидан: «Надо уважать тех футболистов, которые сейчас в составе „Реала“»

Sport24.ru07:33

Зинедин Зидан: Сейчас не время говорить об изменениях в «Реале»

Советский спорт07:18

Зинедин Зидан: «Не хочу видеть „Реал“ без Варана»

Sports.ru07:59

Зинедин Зидан: «Не хочу представлять „Реал“ без Варана»

Sportbox.RU06:54

Зидан: разговоры о чистке в «Реале» — это проявление неуважения к футболистам

Чемпионат06:55

Зинедин Зидан: «Не хочу представлять „Реал“ без Варана»

Матч ТВ06:54

Зидан: «Варан не говорил мне, что хочет уйти. Он в лучшем клубе мира»

Eurosport.ru07:07
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Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
Обновлено в 08:24
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Авто

Обновленный бестселлер Baojun 310 получил новый двигатель и КП

Модель Baojun 310 за прошлый год разошлась тиражом в количестве 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 10:26
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика

ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья

Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Обновлено в 07:09
Общество

Эдиту Пьеху вновь оставили без звания Почетного гражданина Петербурга

В этом году на получение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» выдвигалось три человека: певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров, почетный ректор Европейского университета Борис Фирсов.
Обновлено в 09:56
Технологии

«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»

Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Экономика

Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз

Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Происшествия

СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 03:58
Футбол

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Наука

Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания

Обновлено в 07:32
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассталась с мужем

Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Политика

Россияне выступили против объединения с Белоруссией

Более половины россиян (51%) вообще никогда не слышали о том, что еще 20 лет назад Россия и Белоруссия договорились о создании Союзного государства.
Обновлено в 02:15
Энергетика

Названы сроки рассмотрения спора «Газпрома» и «Нафтогаза»

Слушания по иску «Газпрома» об изменении или расторжении контракта на транзит газа через территорию Украины и по требованиям «Нафтогаза» о взыскании с российской компании 11,58 миллиарда долларов назначены на апрель-май 2021 года.
Обновлено в 09:29
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах

Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Политика

В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Политика

Лавров: Порошенко «отбился от рук» Европы

Украинский лидер Пётр Порошенко больше не слушает ни Францию, ни Германию, потому что у него есть заступники в Вашингтоне.
Обновлено в 10:35
Автоспорт

Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить на прототипе Aurus 01

Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить в гонках на выносливость на прототипе российского производства Aurus 01.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Китай продолжает интенсивные испытания своего рельсотрона

Военный новостной ресурс Defence One сообщил, что испытания китайской электромагнитной пушки (рельсотрона) идут полным ходом.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол

Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Наука

Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака

Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика

Тимошенко не пойдет в суд оспаривать выборы

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что не собирается оспаривать результаты первого тура выборов в суде, хотя и считает, что они были сфальсифицированы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:03
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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