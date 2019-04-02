Футбол
Зинедин Зидан: «Не хочу представлять „Реал“ без Варана»Матч ТВ 06:54
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы французский защитник Рафаэль Варан покидал мадридский клуб в летнее трансферное окно.
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Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций московского метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
Обновлено в 08:24
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Авто
Обновленный бестселлер Baojun 310 получил новый двигатель и КП
Модель Baojun 310 за прошлый год разошлась тиражом в количестве 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 10:26
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Обновлено в 07:09
Общество
Эдиту Пьеху вновь оставили без звания Почетного гражданина Петербурга
В этом году на получение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» выдвигалось три человека: певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров, почетный ректор Европейского университета Борис Фирсов.
Обновлено в 09:56
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Экономика
Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз
Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Происшествия
СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено в 03:58
Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Политика
Россияне выступили против объединения с Белоруссией
Более половины россиян (51%) вообще никогда не слышали о том, что еще 20 лет назад Россия и Белоруссия договорились о создании Союзного государства.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Названы сроки рассмотрения спора «Газпрома» и «Нафтогаза»
Слушания по иску «Газпрома» об изменении или расторжении контракта на транзит газа через территорию Украины и по требованиям «Нафтогаза» о взыскании с российской компании 11,58 миллиарда долларов назначены на апрель-май 2021 года.
Обновлено в 09:29
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Политика
В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Политика
Лавров: Порошенко «отбился от рук» Европы
Украинский лидер Пётр Порошенко больше не слушает ни Францию, ни Германию, потому что у него есть заступники в Вашингтоне.
Обновлено в 10:35
Автоспорт
Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить на прототипе Aurus 01
Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить в гонках на выносливость на прототипе российского производства Aurus 01.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Китай продолжает интенсивные испытания своего рельсотрона
Военный новостной ресурс Defence One сообщил, что испытания китайской электромагнитной пушки (рельсотрона) идут полным ходом.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Наука
Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака
Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
Тимошенко не пойдет в суд оспаривать выборы
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что не собирается оспаривать результаты первого тура выборов в суде, хотя и считает, что они были сфальсифицированы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:03