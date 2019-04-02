Футбол
Зинедин Зидан: «Не хочу представлять „Реал“ без Варана»Матч ТВ 06:54
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы французский защитник Рафаэль Варан покидал мадридский клуб в летнее трансферное окно.
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Таксист, сбивший сотрудника ДПС в Москве, был под действием наркотиков
Столичные следователи предъявили обвинение водителю такси, наехавшему на сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова во вторник.
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Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
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В аэропорту Кольцово произошла перестрелка
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Обновлено в 07:40
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Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
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Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
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«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.
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Здоровье
Владимирская область оказалась среди лидеров по бешенству животных
По всей стране зафиксировано 148 случаев бешенства животных. Владимирская область оказалась среди регионов-лидеров по этому показателю.
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Обновлено в 07:47
Кино
HBO показал новый тизер-трейлер «Игры престолов»
Телеканал HBO показал новый тизера сериала "Игры престолов", где фанаты смогли во всей красе увидеть двух драконов Дейенерис Таргариен.
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Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Экономика
Россия и Китай начали укладку рельсов на мосту через Амур
Строительные компании России и КНР перешли к укладке рельсов на мосту через Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян (Китай, провинция Хэйлунцзян).
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Политика
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Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена», сообщила пресс-служба украинского МВД.
Обновлено в 07:33
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Глава московского управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:58
Авто
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Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Здоровье
В Башкирии четыре ребенка заболели гепатитом А
Заболели два 13-летних ребенка из школ села Приютово №7 и №16, а также их шестилетние братья, один из которых является также учеником школы, второй — воспитанником детского сада.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Магасе суд арестовывает и штрафует участников протестного митинга
Магасский районный суд Ингушетии назначил штрафы и 10-дневные аресты участникам митинга 27 марта.
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Певица Согдиана в третий раз вышла замуж
Певица Согдиана в третий раз вышла замуж. Избранником 35-летней исполнительницы стал некий Максим.
Обновлено в 04:40
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
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Политика
В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко
Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
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Россияне выступили против объединения с Белоруссией
Более половины россиян (51%) вообще никогда не слышали о том, что еще 20 лет назад Россия и Белоруссия договорились о создании Союзного государства.
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Панин назвал россиян злобными уродцами
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
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