Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру крайнего нападающего Гарета Бэйла, вышедшего на замену в матче с «Арсеналом». В товарищеской игре с «пушкарями» валлийский футболист отметился голом, а также нереализованным пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов.

Зинедин Зидан: «Хорошая игра Бэйла с „Арсеналом“ ничего не меняет»

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