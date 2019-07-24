Футбол

Зинедин Зидан: «Хорошая игра Бэйла с „Арсеналом“ ничего не меняет»Матч ТВ 02:49

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру крайнего нападающего Гарета Бэйла, вышедшего на замену в матче с «Арсеналом». В товарищеской игре с «пушкарями» валлийский футболист отметился голом, а также нереализованным пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов.
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Зидан: Бэйл провёл хороший матч с «Арсеналом», но ситуация не изменилась

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