Футбол
Зинедин Зидан: «Бэйл не играл с „Баварией“, потому что не захотел»Sports.ru 02:52
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пояснил свое высказывание о том, что полузащитник Гарет Бэйл близок к уходу из клуба, и отреагировал на критику со стороны агента игрока.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Армия и оружие
Самолёты России и КНР провели первое совместное патрулирование в АТР
«23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолётами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 09:42
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сорвали выпуск ТВ-шоу
Звезды "Однажды в Голливуде" Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби сорвали выпуск телевизионного шоу.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Транспортные профсоюзы Италии отказались отложить забастовку
Итальянские профсоюзы работников транспорта отказались отложить забастовку, намеченную на 24 и 26 июля, сообщает инфорамгентство Askanews во вторник, 23 июля.
Обновлено в 09:32
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
Обновлено в 09:42
Спорт
Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ
Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).
Обновлено в 08:33
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Общество
В Нью-Йорке затопило улицы и метро
Обновлено в 06:42
Политика
Путин поручил правительству исключить категорию «0+»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Под Волгоградом военнослужащих обучат редким специальностям
Как сообщили в пресс-службе ЮВО, за четыре месяца 900 военнослужащих обучат на экскаваторщиков, крановщиков, водолазов, механиков-водителей гусеничных минных заградителей, плавающих транспортеров, инженерно-разведывательных машин и другие специальности.
Обновлено в 06:08
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Севилья» подписала сербского полузащитника Гуделя
«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество
На Астраханский заповедник обрушились полчища саранчи
Обновлено в 07:18
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 08:26
Транспорт
Площадь Киевского вокзала станет пешеходной
Привокзальная площадь в рамках новой концепции станет пешеходной, на ней оставят только линию такси.
Обновлено в 02:00
Футбол
Джовани Ло Чельсо не взяли на сбор «Бетиса»
За игрока поспорят «Бавария» и «Тоттенхэм». Испанский клуб не взял футболиста на предсезонный сбор в Мексике.
Обновлено в 08:24
Авто
Китайский BAIC приобретает 5% акций Daimler
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Обновлено в 08:52
Общество
Дума разрешит студентам преподавать в школах
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.
Обновлено в 09:27