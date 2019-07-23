Футбол

Зинедин Зидан: «Бэйл не играл с „Баварией“, потому что не захотел»Sports.ru 02:52

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пояснил свое высказывание о том, что полузащитник Гарет Бэйл близок к уходу из клуба, и отреагировал на критику со стороны агента игрока.
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Зинедин Зидан: «Бэйл – игрок „Реала“, и он будет тренироваться с командой»

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Гарет Бэйл
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