Футбол
Зидан ответил на критику агента БэйлаЧемпионат 03:02
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:35, Вашингтон
Политика
Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Гаджеты
Бренд Honor выпустит новый фитнес-трекер Band 5
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Космос
Видео: перспективный перехватчик, который будет защищать американские корабли
Двадцать третьего июля компания Raytheon опубликовала в своем твиттере видео, демонстрирующее принцип работы концепции MAD-FIRES (Multi Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System).
Обновлено в 06:58
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Общество
Сотрудникам полиции могут повысить предельный возраст службы
Предельный возраст пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава может быть увеличен.
Обновлено в 07:25
Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Технологии
Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 23:08
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Экономика
В России подешевела черная икра
Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Здоровье
Пока человек жив, есть шанс, что он изменится
В Кузбассе стартовал проект «Профилактика смертности от острых отравлений наркотическими средствами».
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
ВМФ Индии закупит военный спутник стоимостью $2,3 миллиарда
Представители Военно-морского флота Индии сообщили о планах ведомства купить у индийского национального космического агентства (Индийская организация космических исследований) военный спутник, стоимость которого оценивается в 159 миллиардов рупий (2,3 миллиарда долларов).
Обновлено в 03:51
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Псковской области
Обновлено в 03:04
Общество
Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов
На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Игры
Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр
Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).
Обновлено вчера в 18:09