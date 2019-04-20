Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)Газета.Ru 07:01
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Фил Фоден
|5′
|78%
|Владение мячом
|22%
|92%
|Процент точных передач
|68%
|–
|Удары в сторону ворот
|–
|1
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|1
|1
|Отборы
|1
|2
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
35
Зинченко
17
де Брюйне
8
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
22
Гассанига
4
Алдервейрелд
6
Санчес
5
Вертонген
21
Фойт
20
Алли
23
Эриксен
15
Дайер
33
Дэвис
7
Сон Хын Мин
27
Моура
Тоттенхэм
Расстановка 3‑5‑2
Названы стартовые составы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на игру 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Матч пройдет 20 апреля на стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер" и начнется в 14.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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