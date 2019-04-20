Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)Газета.Ru 07:01

Манчестер Сити — Тоттенхэм
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Фил Фоден
5′
Названы стартовые составы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на игру 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Матч пройдет 20 апреля на стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер" и начнется в 14.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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