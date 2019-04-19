Футбол
Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»Soccer.ru 02:46
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова тренируется с командой. Напомним, в матче с «Кардиффом» украинский футболист из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.
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Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Любовь к наркотикам довела соратницу Ходорковского до задержания
Руководителем организации, признанной нежелательной в России, является беглый олигарх Михаил Ходорковский, который руководит ею из Великобритании.
Обновлено в 07:11
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Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Авто
Renault Arkana сертифицировали для РФ
Росстандарт опубликовал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для нового кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 04:40
Авто
Daimler хочет сэкономить 6 миллиардов евро на Mercedes
Daimler ищет возможности на 6 миллиардов евро (6,75 миллиарда долларов) снизить затраты на производство легковых автомобилей Mercedes-Benz за счет повышения эффективности производства к 2021 году.
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Бузова прогулялась по Москве в прозрачном пеньюаре
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Обновлено в 08:15
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В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Спорт
Загитова рассказала, что мотивирует её больше всего
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку
На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18
Политика
Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии
Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
Обновлено в 06:16
Политика
В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко
В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Политика
Евросоюз упростил получение шенгена
Европарламент утвердил предложенное Еврокомиссией изменение правил выдачи шенгенских виз путешественникам, имеющим хорошую визовую историю.
Обновлено в 08:33
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В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Экономика
Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов
Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.
Обновлено в 03:49
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Политика
Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского
Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.
Обновлено в 08:39
Футбол
Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком в четырех повторных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой в случае победы будет руководить государством.
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27