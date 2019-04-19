Футбол
Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»Soccer.ru 02:46
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова тренируется с командой. Напомним, в матче с «Кардиффом» украинский футболист из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
Песков рассказал об ожиданиях Москвы от нового главы Украины
В Москве надеются, что новый президент Украины не будет сторонником применения силы в Донбассе.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
Обновлено в 05:07
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук».
Обновлено в 06:42
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В США потребовали от Германии более активного противодействия России
Колби считает, что Германия могла бы играть более важную роль в борьбе с Москвой.
Обновлено в 04:46
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено 17 апреля в 14:37
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
В Кремле сообщили о нежелании США сотрудничать с Россией
Во время пресс-конференции Пескова спросили, будет ли озвучена совместная позиция президентов России и США по недопущению ядерной войны.
Обновлено в 05:34
Культура
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Политика
Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.
Обновлено в 06:55
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Uber получит $1 млрд на развитие беспилотников
Toyota Motor и другие японские компании инвестируют $1 млрд в развитие беспилотных автомобилей, разработкой которых занимается Uber Technologies Inc. Сделка планируется в 2019 году.
Обновлено в 04:12
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Музыка
Rolling Stones выпустили сборник хитов «Honk»
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры
Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
Обновлено в 06:32
Общество
Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.
Обновлено в 04:04
Авто
УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».
Обновлено в 06:02
Спорт
Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой
С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Русские международные частушки
Действо, которому предшествовала обычная процессия по красной дорожке, вышло довольно сдержанным и по продолжительности, и по торжественности, а наряду с официальными речами со сцены звучали частушки.
Обновлено вчера в 15:22
Космос
Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США
Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Хоккей
Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России
Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17