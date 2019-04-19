Футбол

Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»Soccer.ru 02:46

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова тренируется с командой. Напомним, в матче с «Кардиффом» украинский футболист из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.
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«Выше головы, у нас еще два вызова». Зинченко вернулся в общую группу на тренировке «Манчестер Сити»

Sport24.ru03:03

Зинченко вернулся к тренировкам

Матч ТВ02:57

Зинченко: выше головы! У нас есть ещё два вызова

Чемпионат02:11

Зинченко приступил к тренировкам

Спорт-Экспресс02:15

Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру02:13

Александр Зинченко: У «Манчестер Сити» еще два вызова, выше голову (фото)

Советский спорт02:30

Зинченко вернулся в общую группу «Ман Сити»

Sports.ru01:57
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Политика

Песков рассказал об ожиданиях Москвы от нового главы Украины

В Москве надеются, что новый президент Украины не будет сторонником применения силы в Донбассе.
Обновлено в 06:55
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Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
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Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
Обновлено в 05:07
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Футбол

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя

Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук».
Обновлено в 06:42
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В США потребовали от Германии более активного противодействия России

Колби считает, что Германия могла бы играть более важную роль в борьбе с Москвой.
Обновлено в 04:46
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено 17 апреля в 14:37
Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»

"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

В Кремле сообщили о нежелании США сотрудничать с Россией

Во время пресс-конференции Пескова спросили, будет ли озвучена совместная позиция президентов России и США по недопущению ядерной войны.
Обновлено в 05:34
Культура

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Политика

Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.
Обновлено в 06:55
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Авто

Uber получит $1 млрд на развитие беспилотников

Toyota Motor и другие японские компании инвестируют $1 млрд в развитие беспилотных автомобилей, разработкой которых занимается Uber Technologies Inc. Сделка планируется в 2019 году.
Обновлено в 04:12
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Музыка

Rolling Stones выпустили сборник хитов «Honk»

Обновлено в 02:44
Гаджеты

Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры

Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
Обновлено в 06:32
Общество

Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.
Обновлено в 04:04
Авто

УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».
Обновлено в 06:02
Спорт

Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой

С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Русские международные частушки

Действо, которому предшествовала обычная процессия по красной дорожке, вышло довольно сдержанным и по продолжительности, и по торжественности, а наряду с официальными речами со сцены звучали частушки.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Свидетель драки сообщил о «неизвестном друге» Мамаева и Кокорина

Обновлено в 06:32
Космос

Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США

Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Хоккей

Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России

Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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