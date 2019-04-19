Футбол

Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»Soccer.ru вчера в 02:46

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова тренируется с командой. Напомним, в матче с «Кардиффом» украинский футболист из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.
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«Выше головы, у нас еще два вызова». Зинченко вернулся в общую группу на тренировке «Манчестер Сити»

Sport24.ruвчера в 03:03

Зинченко вернулся к тренировкам

Матч ТВвчера в 02:57

Зинченко: выше головы! У нас есть ещё два вызова

Чемпионатвчера в 02:11

Зинченко приступил к тренировкам

Спорт-Экспрессвчера в 02:15

Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»

Евро-футбол.рувчера в 02:13

Александр Зинченко: У «Манчестер Сити» еще два вызова, выше голову (фото)

Советский спортвчера в 02:30

Зинченко вернулся в общую группу «Ман Сити»

Sports.ruвчера в 01:57
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Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Политика

Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными

США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.
Обновлено вчера в 16:58
Кино

«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей

Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Футбол

«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериале

Московский «Локомотив» анонсировал матч 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в стиле сериала «Молодой папа».
Обновлено в 09:31
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Политика

Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского

Примечательно, что в субботу, 20 апреля, на Украине объявлен день тишины перед выборами, когда запрещена любая политическая агитация.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено вчера в 00:48
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Обновлено в 08:42
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Наука

Британские ученые выявили набор генов, снижающих аппетит

Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Общество

Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети

Обновлено в 08:42
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность

Тест на изгиб Huawei P30 Pro выдержал, причем он оказался намного прочнее своего предшественника.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

В Израиле испытали новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 07:37
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Обновлено в 08:34
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Из-за пожаров в Забайкалье пострадали более 400 человек

Обновлено в 09:49
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва

Молодые люди устроили у военкомата на Воскресенской набережной акцию против военного призыва.
Обновлено в 08:41
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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