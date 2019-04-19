Футбол

Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»Soccer.ru 02:46

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова тренируется с командой. Напомним, в матче с «Кардиффом» украинский футболист из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.
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Игроки «Манчестер Сити» оплатят болельщикам проезд до «Уэмбли» на финал Кубка Англии

Sport24.ru04:01

Зинченко вернулся к тренировкам

Матч ТВ02:57

Зинченко: «Выше головы! У нас есть еще два вызова»

Бомбардир.ру02:29

Зинченко приступил к тренировкам

Спорт-Экспресс02:15

Зинченко: выше головы! У нас есть ещё два вызова

Чемпионат02:11

Александр Зинченко: У «Манчестер Сити» еще два вызова, выше голову (фото)

Советский спорт02:30

Зинченко вернулся в общую группу «Ман Сити»

Sports.ru01:57
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Как сообщает пресс-служба российского МИД, граждане РФ и Коста-Рики смогут побывать в другой стране в течение 90 дней.
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1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
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Армия и оружие

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Стоимость экспорта французских вооружений выросла в 2018 году до €9 млрд, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Radio Classique.
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Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
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Наука

Медики назвали главную причину старения

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
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Компания Bugatti проводит тесты экстремального Divo

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В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов

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Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Москвой

Генеральный прокурор США Ричард Барр в ходе пресс-конференции подтвердил, что сговора президента Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
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На Лиговском проспекте хулиганы стреляли из пневматики по окнам

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Зеленский представил свою будущую президентскую команду

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Почему зарплату не всегда надо давать за результат. Отрывок из книги «Тирания показателей»

Легко догадаться, что собой представляет его последняя книга "Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти".
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Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

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После гибели на игровой площадке в детском саду Нягани 4-летнего мальчика губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики автономного округа провести проверку причин трагедии.
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Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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