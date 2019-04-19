Футбол
Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»Soccer.ru 02:46
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снова тренируется с командой. Напомним, в матче с «Кардиффом» украинский футболист из-за травмы покинул поле уже на 19-й минуте.
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