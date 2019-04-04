Зинченко рассказал о своей травмеЕвро-футбол.ру 12:47

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о травме, которую он получил в матче против "Кардифф Сити".

Зинченко рассказал о своей травме

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