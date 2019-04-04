Футбол
Зинченко рассказал о своей травмеЕвро-футбол.ру 12:47
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о травме, которую он получил в матче против "Кардифф Сити".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Космос
Зонд «Хаябуса-2» грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), запущенный еще в 2014 году, начал сближение с астероидом Рюгю, заканчивая подготовителыный этап к главной части операции - созданию искусственного кратера и сбора уникального материала.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Гаджеты
Ноутбук Acer Predator Triton 500 с GeForce RTX 2080 вышел в России
В России поступил в продажу новый тонкий игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 с толщиной корпуса 17,9 мм, массой 2,1 кг, 15,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления развёртки 144 Гц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080, а также тремя кулерами.
Обновлено в 15:07
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф Евролиги
Обновлено в 16:58
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro
Достаточно вспомнить новый iPad Pro, который гнётся буквально при минимальном приложении силы, причём ещё и сразу трескается.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Общество
Американцы оценили достоинства огуречного рассола
Американская газета New York Post рассказала о любви поклонников фитнеса в Нью-Йорке к огуречному рассолу.
Обновлено в 04:27
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Новозеландскому стрелку предъявят 50 обвинений в убийстве
Гражданину Австралии Брендону Тарранту предъявят 50 обвинений в убийстве и 39 обвинений в покушении на убийство после стрельбы в двух мечетях новозеландского Крайстчерча.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Политика
В Абхазии решили установить смертную казнь за наркотики
Стоит отметить, что среди новых санкционных мер есть и пожизненное лишение свободы, а также смертная казнь, которую присуждают за нелегальный ввоз на территорию республики и вывоз наркотических веществ в особо крупном размере.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47