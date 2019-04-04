Футбол
Зинченко рассказал о своей травмеЕвро-футбол.ру вчера в 12:47
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о травме, которую он получил в матче против "Кардифф Сити".
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Александр Зинченко: «Травма оказалась не такой серьезной. Вернусь еще сильнее»
Sports.ruвчера в 17:08
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Футбол
Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг
Обновлено вчера в 11:52
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено в 02:51
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Общество
ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками
Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар пошел в наступление на Триполи
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 году снижен с 1,5% до 1,4% по сравнению с январским.
Обновлено в 00:20
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Жасмин хотела уйти от мужа из-за его ревности
Естественно, как отмечает Жасмин, ей хотелось бы больше времени проводить с семьей, но сложившуюся ситуацию она воспринимает как испытание на прочность семьи.
Обновлено в 03:56
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Украина раскрыла планы США по захвату Москвы
Чиновник из Незалежной заявил о своем желании побывать в Москве на танках "вместе с союзниками".
Обновлено в 05:45
Энергетика
Минэнерго ожидает добычу угля к 2025 году на уровне 545 миллионов тонн
Минэнерго РФ ожидает добычу угля к 2025 году на уровне 545 миллионов тонн, к 2030 году - 590 миллионов тонн, сообщил глава министерства Александр Новак.
Обновлено в 05:04
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Авто
Haval в марте увеличил продажи в России в 3,4 раза
Российские дилеры Haval в марте реализовали 558 автомобилей, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Технологии
AliExpress будет продавать российские товары по всему миру
Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:52
Политика
Алексей Рогозин ушел с руководящих постов в ОАК и ПАО «Ил»
Алексей Рогозин освободил руководящие должности в Объединенной авиастроительной корпорации и авиационном комплексе «Ил».
Обновлено вчера в 13:21
Космос
В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено 03 апреля в 11:59
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
Xiaomi разорвала отношения со «Связным» в Белоруссии из-за критики смартфонов продавцами
Представитель компании Xiaomi в Белоруссии решил прекратить поставки новейших бюджетных смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в местные торговые сети «Евросеть» и «Связной».
Обновлено в 05:35
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В Сирии наладили выпуск автомобилей
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8
Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу
Артист и инструктор по йоге уже воспитывают четверых детей и пятый малыш тоже желанный, но дела идут не лучшим образом.
Обновлено в 01:52