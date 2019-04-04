Футбол
Зинченко рассказал о своей травмеЕвро-футбол.ру вчера в 12:47
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о травме, которую он получил в матче против "Кардифф Сити".
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Александр Зинченко: «Травма оказалась не такой серьезной. Вернусь еще сильнее»
Sports.ruвчера в 17:08
Гвардиола: «Зинченко очень важен для команды, он понимает наш стиль игры»
Евро-футбол.рувчера в 16:26
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ.
Обновлено 03 апреля в 04:25
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»
Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй
Кто заменит ПД-50 Ремонт подводной части корпуса авианосца "Адмирал Кузнецов" был начат в плавучем доке ПД-50, принадлежавшем 82-му судоремонтному заводу, однако в ночь с 29 на 30 октября 2018 года произошла авария, в результате которой док затонул.
Обновлено 03 апреля в 17:02
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Мэру Евпатории нашли второе дело
Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Перевод всех бумажных СНИЛС в электронный формат займет три месяца
На перевод свидетельств обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в электронный формат уйдет три месяца, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом
По предварительным данным, в доме была неисправна печь, из-за чего произошла утечка угарного газа. Пожара в доме не было, передает ТАСС.
Обновлено в 00:39
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Елена Малышева ответила на критику врача-остеопата
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Улицу в центре Киева назвали в честь Маккейна
Напомним, что ранее Петр Порошенко пообещал назвать улицу в честь Маккейна его супруге Синди.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat
Passat входит в тройку самых популярных моделей производителя, за 46 лет компания выпустила 30 миллионов экземпляров.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Турция подтвердила невозможность отмены сделки с РФ по С-400
Турция неоднократно заявляла партнерам по НАТО о невозможности отмены покупки у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 16:12
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
Обновлено вчера в 04:07
Технологии
«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок
Новый сервис предоставит возможность заказать грузоперевозки по двум тарифам. Также можно будет использовать услугу грузчика.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
Центр неотложной и экстренной медпомощи появится в Уфе
4 апреля вопрос обсудили на "Здравчасе" В Уфе появится Центр неотложной и экстренной медицинской помощи.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 12:55
Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное снижение доходности вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках упала с 7,72 до 7,53 процентов годовых.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 04:29