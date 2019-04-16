Футбол

Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»Евро-футбол.ру 09:11

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации перед ответным матчем с "Тоттенхэмом".
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Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»

Sport24.ru09:32

Хосеп Гвардиола: Если «Манчестер Сити» не выиграет матчи на этой неделе, то потеряет два титула

Советский спорт09:01

Футболист Зинченко не сможет помочь «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

Pravda.Ru09:16

Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру09:11

Зинченко пропустит тренировку «Манчестер Сити» перед матчем с «Тоттенхэмом»

РИА Новости09:30

Зинченко не сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче ЛЧ

Спорт-Экспресс08:57

Зинченко не сыграет в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Чемпионат08:46
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Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой

Обновлено в 05:28
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия

Как прошла первая неделя суда над Кокориным и Мамаевым

Обновлено 13 апреля в 18:06
Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено вчера в 14:26
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Вслед за Нотр-Дам: в Иерусалиме загорелась древняя мечеть Аль-Акса

Обновлено в 10:27
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Космос

Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе

Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
Обновлено в 00:01
Технологии

«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

Положения законопроекта о суверенном Рунете, принятого Госдумой, предусматривают массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI), однако именно из-за недостатков этой технологии была нарушена работа сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки в середине марта.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Футбольный вратарь из Армении скончался после выстрела в голову

Вратарь футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скоропостижно скончался от огнестрельного ранения в голову.
Обновлено в 10:38
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением

По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено в 09:22
Футбол

СМИ: «Ливерпуль» и «Ювентус» сразятся за Брандта

Как утверждает Sport Bild, на 22-летнего немца претендуют "Ливерпуль" и "Ювентус". Контракт Брандта с "Байером" рассчитан до лета 2021 года.
Обновлено в 09:37
Культура

Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода

Обновлено в 09:47
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Sky News: Британия направила в Эстонию вертолеты для «сдерживания» РФ

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон считает такой шаг "жизненно важным" Власти Великобритании направили пять ударных вертолетов Apache в Эстонию для "сдерживания" РФ, передает телеканал Sky News.
Обновлено вчера в 22:31
Кино

Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой

Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой, которая была приговорена к 4,5 годам заключения В конце марта 2019 года адвокат Карауловой подал в Вологодский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении девушки.
Обновлено в 07:07
Хоккей

«Спартак» подписал новый контракт с Федоровым

Нападающий «Спартака» Артем Федоров продлил контракт с клубом.
Обновлено в 08:55
Политика

Россия признала новые власти в Судане

Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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