Футбол

Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»Евро-футбол.ру 09:11

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации перед ответным матчем с "Тоттенхэмом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»

Sport24.ru09:32

Зинченко не сыграет в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Чемпионат08:46

Футболист Зинченко не сможет помочь «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

Pravda.Ru09:16

Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру09:11

Хосеп Гвардиола: Если «Манчестер Сити» не выиграет матчи на этой неделе, то потеряет два титула

Советский спорт09:01

Зинченко не сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче ЛЧ

Спорт-Экспресс08:57

Зинченко пропустит тренировку «Манчестер Сити» перед матчем с «Тоттенхэмом»

РИА Новости09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Транспорт

Движение в Москве ограничат из-за Пасхи

Обновлено в 05:13
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер в отношении России для освобождения украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение российской границы в ноябре 2018 года.
Обновлено в 13:15
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%

Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Политика

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Театры

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Политика

Штабы Порошенко и Зеленского договорились о дебатах на стадионе

Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились об аренде киевского стадиона «Олимпийский» на 19 апреля, где соперники на втором туре выборов проведут дебаты.
Обновлено в 11:27
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

По решению Броварского городского районного суда Киевской области в связи с истечением срока меры пресечения подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Медиахолдинг Коломойского подал иск к Порошенко

Медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Белгороде задержали экс-начальника уголовного розыска

В Следственном управлении СК России по Белгородской области «БелПрессе» сообщили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Обновлено в 09:29
Наука

Самый мощный в мире лазер запустят в России

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество

В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Массовая потасовка произошла на турнире по джиу-джитсу в Пятигорске

Массовая потасовка произошла на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске, передает ТАСС.
Обновлено в 13:40
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:27
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400

Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Происшествия

СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Авто

На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки

В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Футбол

Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное