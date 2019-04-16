Футбол
Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»Евро-футбол.ру 09:11
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации перед ответным матчем с "Тоттенхэмом".
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Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
В феврале 2019 года гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что компания решит к маю, обращаться ли за льготами для Южно-Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой
Лёля, как называет дочь Гузеева, работает вместе в мамой.
Обновлено в 05:28
Политика
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Оппозиционный политик Алексей Навальный хочет внести смуту в сознание российских граждан.
Обновлено в 07:41
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов
Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Спорт
«ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:37
Происшествия
СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Общество
«Собор Парижской Богоматери» Гюго возглавил список бестселлеров Amazon
Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» стал лидером списка бестселлеров Amazon France.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21
Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика
Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли
Обновлено в 07:17
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43