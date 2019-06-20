Футбол

Зинченко продолжит играть за «Манчестер Сити»Телеканал 360° 11:23

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником украинской сборной Александром Зинченко. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на пресс-службу клуба. Новый договор рассчитан до 2024 год.
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Зинченко продлил контракт с «Ман Сити». Три года назад он играл за «Уфу»

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Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»

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В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.
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Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
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Филарет восстановил Киевский патриархат

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Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
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На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет.
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Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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