Футбол
Зинченко продолжит играть за «Манчестер Сити»Телеканал 360° 11:23
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником украинской сборной Александром Зинченко. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на пресс-службу клуба. Новый договор рассчитан до 2024 год.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:46, Вашингтон
Политика
Совет при президенте не поддержал проект об изъятии земель за мусор
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании в четверг не поддержал пакет законопроектов, которым предлагается изымать земли у правообладателей из-за несоблюдения ими требований пожарной безопасности, сообщил председатель совета, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
Обновлено в 08:20
Космос
«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Обновлено вчера в 17:33
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Космос
Астрономы заметили теплое свечение колец Урана
Тепловое свечение дает возможность астрономам большее узнать о кольцах.
Обновлено в 14:40
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Музыка
Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima
Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено в 10:46
Общество
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.
Обновлено в 19:20
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Общество
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников
Обновлено в 13:33
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Кино
Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Теннис
Шарапова во втором круге турнира в Мальорке проиграла Кербер
Россиянка Мария Шарапова во втором круге теннисного турнира в Мальорке уступила немке Анжелике Кербер.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»
На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет.
Обновлено в 14:36
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
18-летняя Яна Шевцова рассекретила своего 3-летнего сына
18-летняя скандалистка предложила поклонникам показать своего сына, и вскоре сделала это.
Обновлено в 11:09
Хоккей
Кучеров признан самым выдающимся игроком сезона НХЛ
Обновлено в 02:59
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36