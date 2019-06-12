Футбол

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»Нева Спорт вчера в 11:45

Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года. Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.
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Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет, пишут СМИ

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Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

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Гвардьола сделает щедрое предложение украинскому защитнику

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«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет

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СМИ: Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

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Больше половины россиян покупают товары только по акции

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Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах

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Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
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Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

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Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

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Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
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Армия и оружие

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