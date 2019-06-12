Футбол
Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»Нева Спорт вчера в 11:45
Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года. Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.
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Экономика
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Наконец, читателей РБК просили оценить, гарантирует ли судебная система защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования.
Обновлено в 01:10
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество
Жители России назвали любимые мультфильмы
Обновлено в 00:40
Космос
NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
Обновлено в 03:29
Экономика
Губернатор открыл крупный молочный комплекс в Новосибирской области
По данным компании, новый комплекс рассчитан на шесть тысяч голов коров. Проектная мощность - 62 тысячи тонн молока в год.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах
Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:22
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле
Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
Обновлено в 05:38
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Футбол
Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалке
Обновлено в 04:25
Происшествия
Неизвестный ограбил банк на юге Москвы
Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Кино
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 03:54
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
Названы опасные последствия привычки пить кофе
Обновлено в 00:58
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника Олега
Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00