Футбол

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»Нева Спорт 11:45

Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года. Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.
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Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет, пишут СМИ

РИА Новости13:57

СМИ: «Манчестер Сити» предложит Зинченко новый контракт

Матч ТВ11:08

СМИ: Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс12:20

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

Нева Спорт11:45

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

Чемпионат12:39

«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет

Sport.ru13:29

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на 5 лет

Sports.ru11:59
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Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
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В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
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Происшествия

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В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Общество

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Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
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Экономика

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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
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Проблема века: туалет автовокзала Магадана закрывается раньше, чем заканчиваются рейсы

Журналисты "Магаданской правды" нашли проблему городской жизни, которой посвятили целую статью.
Обновлено в 20:30
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку

Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.
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Ожидание – реальность: как голливудские красавицы с обложек выглядят на самом деле (26 фото)

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На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
Происшествия

Из квартиры пенсионера на юго-западе Москвы украли три миллиона рублей

На юго-западе столицы квартиру пенсионера обокрали на три миллиона рублей. Инцидент произошел в доме на проспекте 60-летия Октября.
Обновлено в 21:08
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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Кино

Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки

Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.
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Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть

В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
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Транспорт

Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.
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В Москве массово минируют парки и станции метро

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
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Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама

Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
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В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

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Стильная крестьянка и эпичная модница: Влад Кадони оценил наряды звезд

Обновлено в 18:20
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:03
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Певец Шура «решил» продать старые зубы для покупки квартиры

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Live Science (США): океан погружается в мантию Земли, а частично виноват в этом мертвый суперконтинент (LiveScience)

Каждый день сотни миллионов литров (галлонов) воды устремляются со дна океана в направлении мантии Земли, образуя таким образом часть очень мокрого процесса регенерации, которую ученые называют глубоководным циклом.
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