Футбол
Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»Нева Спорт 11:45
Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года. Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.
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Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
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Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
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Происшествия
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Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»
Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
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Экономика
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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Проблема века: туалет автовокзала Магадана закрывается раньше, чем заканчиваются рейсы
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В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании
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На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
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Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Обновлено в 08:55
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
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В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку
Обновлено в 12:34
Происшествия
Из квартиры пенсионера на юго-западе Москвы украли три миллиона рублей
На юго-западе столицы квартиру пенсионера обокрали на три миллиона рублей. Инцидент произошел в доме на проспекте 60-летия Октября.
Обновлено в 21:08
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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Кино
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Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.
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Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено в 20:05
Транспорт
Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом
Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.
Обновлено в 20:24
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В Москве массово минируют парки и станции метро
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В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
Обновлено в 13:52
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Наука
Live Science (США): океан погружается в мантию Земли, а частично виноват в этом мертвый суперконтинент (LiveScience)
Каждый день сотни миллионов литров (галлонов) воды устремляются со дна океана в направлении мантии Земли, образуя таким образом часть очень мокрого процесса регенерации, которую ученые называют глубоководным циклом.
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