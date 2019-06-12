Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»Нева Спорт 11:45

Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года. Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.

Спорт день за днем

Политика Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.

Шоу-бизнес День России Галкин встретил вместе с детьми Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.

Авто Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Общество Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа» Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».

Общество Ушел из жизни журналист Андрей Петров Накануне, 12 мая, скончался журналист Андрей Петров. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленобласти на своем официальном сайте.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Происшествия В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.

Происшествия В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Происшествия Из квартиры пенсионера на юго-западе Москвы украли три миллиона рублей На юго-западе столицы квартиру пенсионера обокрали на три миллиона рублей. Инцидент произошел в доме на проспекте 60-летия Октября.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Кино Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.

Кино Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.

Транспорт Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.

Происшествия В Москве массово минируют парки и станции метро Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.

Общество Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Политика Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".