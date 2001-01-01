Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»Нева Спорт 11:45

Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года. Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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