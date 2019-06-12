Футбол
Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»Нева Спорт вчера в 11:45
Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года. Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.
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Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
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Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
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Политика
Путин поддержал президента Молдавии Додона
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившийся в Молдавии.
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В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
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В Москве трагически скончалась 26-летняя звезда киберспорта Лилия Новикова, известная в онлайн-играх под именем Лия.
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Женщина пожаловалась на головную боль и оказалась заперта в собственном теле
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В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
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Одиночество, инсульт и алкоголизм «советского Алена Делона» Игоря Старыгина
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Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
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