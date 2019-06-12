Футбол

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»Нева Спорт вчера в 11:45

Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года. Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб.
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Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 13:57

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

Нева Спортвчера в 11:45

СМИ: Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Спорт-Экспрессвчера в 12:20

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

Чемпионатвчера в 12:39

СМИ: «Манчестер Сити» предложит Зинченко новый контракт

Матч ТВвчера в 11:08

«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет

Sport.ruвчера в 13:29

Гвардьола сделает щедрое предложение украинскому защитнику

Спорт день за днемвчера в 12:34
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Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
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В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

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Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным

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Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившийся в Молдавии.
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При вложении денег на 6–9 месяцев ставка нового вклада составит 6% годовых, на 9–12 месяцев – 6,25%, на 12–18 месяцев – 6,5%. Выплата процентов в конце срока без капитализации.
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