Футбол

Зинченко признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в февралеБомбардир.ру 02:17

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан лучшим игроком команды по итогам февраля. 22-летний украинец стал победителем голосования на официальном сайте клуба.
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Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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