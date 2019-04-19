Футбол
Зинченко приступил к тренировкамСпорт-Экспресс 02:15
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко приступил к тренировках после травмы. Он получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0).
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Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Политика
HBO запретил Трампу использовать фразы и образы из «Игры престолов»
Телеканал HBO, транслирующий сериал «Игра престолов», обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Ставрополье
Трое из пяти пострадавших в ДТП - несовершеннолетние, все участники происшествия являются жителями Ставропольского края.
Обновлено в 04:32
Игры
GTA 6 может выйти в конце 2020 года
Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Накануне в результате несчастного случая в одном из детских садов погиб четырехлетний мальчик: он просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой
Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Политика
Песков объяснил неразглашение сведений о встрече Путина и Ким Чен Ына
Неразглашение сведений о месте и точной дате встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына связано с соображениями безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Политика
Одесса: «легенду Майдана» облили ведром помоев
«Легенда Майдана» Мустафа Найем пережил несколько неприятных минут в Одессе.
Обновлено в 05:05
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы
Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
На Украине начинается операция «Бегущий кабан»
Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Актер Виталий Абдулов познакомился с предполагаемой внебрачной дочерью
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии
В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться
Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Общество
Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов
Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы
Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы Интернет-пользователи разделились на два лагеря.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Спорт
Авербух объявит о сотрудничестве с Медведевой
Олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух поделился своим мнением о будущем фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:48