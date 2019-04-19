Футбол

Зинченко приступил к тренировкамСпорт-Экспресс 02:15

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко приступил к тренировках после травмы. Он получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0).
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«Выше головы, у нас еще два вызова». Зинченко вернулся в общую группу на тренировке «Манчестер Сити»

Sport24.ru03:03

Зинченко вернулся к тренировкам

Матч ТВ02:57

Зинченко вернулся в общую группу «Ман Сити»

Sports.ru01:57

Зинченко приступил к тренировкам

Спорт-Экспресс02:15

Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру02:13

Зинченко: выше головы! У нас есть ещё два вызова

Чемпионат02:11

Александр Зинченко: У «Манчестер Сити» еще два вызова, выше голову (фото)

Советский спорт02:30
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Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Политика

HBO запретил Трампу использовать фразы и образы из «Игры престолов»

Телеканал HBO, транслирующий сериал «Игра престолов», обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

Трое из пяти пострадавших в ДТП - несовершеннолетние, все участники происшествия являются жителями Ставропольского края.
Обновлено в 04:32
Игры

GTA 6 может выйти в конце 2020 года

Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Накануне в результате несчастного случая в одном из детских садов погиб четырехлетний мальчик: он просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой

Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Политика

Песков объяснил неразглашение сведений о встрече Путина и Ким Чен Ына

Неразглашение сведений о месте и точной дате встречи российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына связано с соображениями безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Политика

Одесса: «легенду Майдана» облили ведром помоев

«Легенда Майдана» Мустафа Найем пережил несколько неприятных минут в Одессе.
Обновлено в 05:05
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы

Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

На Украине начинается операция «Бегущий кабан»

Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Актер Виталий Абдулов познакомился с предполагаемой внебрачной дочерью

Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии

В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Общество

В России могут появиться частные кладбища

Обновлено в 00:05
Общество

Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов

Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы

Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы Интернет-пользователи разделились на два лагеря.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Спорт

Авербух объявит о сотрудничестве с Медведевой

Олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух поделился своим мнением о будущем фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:48
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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