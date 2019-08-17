Футбол
Зинченко прервал рекордную серию в АПЛЧемпионат 01:29
Игра завершилась со счётом 2:2. В результате прервалась рекордная победная серия украинца в АПЛ. До этого футболист побеждал во всех матчах «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, в которых появлялся на поле: 23 игры. Однако Зинченко продолжил другую серию – 24 матча в АПЛ без поражений.
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