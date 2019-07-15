Футбол
Зинченко представил жёлто-розовую форму «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 01:15
"Манчестер Сити" представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в новом сезоне.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Политика
Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией
Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Экономика
Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Обновлено в 06:30
Футбол
Сёмин огласил состав «Локомотива» на матч с «Рубином»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин определился со стартовым составом команды на матч с «Рубином».
Обновлено в 12:13
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ
Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Суд арестовал «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 12:46
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 12:42
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Футбол
Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2). Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё.
Обновлено в 05:41
Общество
Муж подтвердил разрыв Поклонской с сектой царебожников
Информацию о разрыве подтвердил муж Поклонской, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова задержали в Москве
Дмитрия Мазурова, бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода и учредителя группы компаний «Новый поток», которой принадлежат активы в Оренбургской области, задержали в московском аэропорту.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Гаджеты
Анонсирован мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Компания Qualcomm без особой рекламы представила однокристальную систему Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 12:43
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика
Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России
В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Политика
МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков
Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:59
Религия
В Екатеринбурге во время Крестного хода перекроют ряд улиц
Ночью 17 июля в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта по улицам, которые включены в маршрут Крестного хода.
Обновлено в 09:35
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21