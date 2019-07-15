Футбол
Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»REGNUM 02:57
«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:36, Вашингтон
Экономика
Дома в Саратовской области подешевели с начала года
C начала года цены на частные дома в Саратовской области упали.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно
Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.
Обновлено в 03:30
Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста
Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Гаджеты
Несмотря на активное охлаждение, чипсет AMD X570 на новых системных платах вполне может перегреваться
Ещё до анонса новейших процессоров AMD Ryzen 3000 в Сеть начали попадать фотографии системных плат с чипсетом X570, которые намекали на повышенное энергопотребление данного набора логики.
Обновлено в 03:13
Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке
Обновлено в 02:40
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу
Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
«Приемный сын» Аллы Пугачевой поменял фамилию
Именно поэтому Алла Борисовна Пугачева решила защитить 7-летнего мальчугана от излишнего внимания посторонних людей.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Автобус из Татарстана перевернулся в Башкирии: есть погибшие
В Башкирии на трассе Уфа - Белорецк в ДТП попал автобус из Татарстана. В момент аварии в салоне находилось 39 пассажиров, а также водитель.
Обновлено вчера в 14:16
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Происшествия
На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины
На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Культура
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса
«Около 11 часов (05:00 мск) на 138-м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», — сказал собеседник.
Обновлено вчера в 23:43
Гаджеты
В лондонском метро сфотографировали смартфон Google Pixel 4
Google Pixel 4 был замечен в лондонском метро.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам
Федеральная служба безопасности просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на три месяца, сообщила 15 июля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 04:56
Общество
Электронные паспорта в России начнут оформлять в криптокабинах
«Технические характеристики новой криптобиокабины позволят в будущем использовать её, в том числе, для выдачи электронного паспорта гражданина РФ», — пояснил в интервью газете «Известия» Кабанов.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Футбол
Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»
Всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой». Тем более что в «Тамбове» у меня много друзей.
Обновлено в 05:11
Космос
Индия в последний момент отложила запуск миссии к Луне
Обновлено в 03:38