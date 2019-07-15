Футбол
Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»REGNUM 02:57
«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав
Обновлено в 06:49
Наука
Новую частицу обнаружили на Большом адронном коллайдере
Обновлено в 06:43
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Культура
Ассоциация по развитию детского и молодёжного кино создана в России
Киностудия «Союзмультфильм» учредила Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В подмосковном Жуковском пятеро погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, передают в пресс-службе управления МЧС России по региону.
Обновлено в 01:12
Гаджеты
Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro выходит в России
Компания ZTE объявила о российском релизе флагманского смартфона Axon 10 Pro, который был представлен в феврале этого года.
Обновлено в 05:24
Космос
У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Порошенко назвал дату освобождения украинских моряков
Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, будут освобождены до 21 июля — дня проведения внеочередных парламентских выборов.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Культура
В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.
Обновлено в 03:50
Политика
Уровень поддержки партии Зеленского снова упал
Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
Обновлено в 07:26
Политика
Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот подверг критике "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса.
Обновлено в 08:00
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под Dancing Queen
Обновлено в 06:49
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Футбол
Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»
Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух».
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Общество
Мавзолей Ленина закроют для посещения до 25 июля
"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади мероприятий, посвященных Международному Дню Бокса, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:42
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16