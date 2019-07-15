Футбол

Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»REGNUM 02:57

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» с помощью Зинченко представил желто-розовую форму на сезон-2019/20

Sport24.ru01:23

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы. Он салатово-розовый

Soccer.ru02:26

Зинченко представил третью форму «Манчестер Сити», она желто-розовая (видео)

Советский спорт03:32

Украинский футболист представил новую форму «Манчестер Сити»

Газета.Ru03:12

«Манчестер Сити» представил третью форму на сезон-2019/20

Sports.ru04:14

«Манчестер Сити» представил 3-й комплект формы на сезон-2019/20

Чемпионат00:32

Зинченко презентовал желто-розовую форму «Манчестер Сити». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав

Обновлено в 06:49
Наука

Новую частицу обнаружили на Большом адронном коллайдере

Обновлено в 06:43
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Культура

Ассоциация по развитию детского и молодёжного кино создана в России

Киностудия «Союзмультфильм» учредила Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В подмосковном Жуковском пятеро погибли при пожаре в частном доме

Трое детей и две женщины погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, передают в пресс-службе управления МЧС России по региону.
Обновлено в 01:12
Гаджеты

Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro выходит в России

Компания ZTE объявила о российском релизе флагманского смартфона Axon 10 Pro, который был представлен в феврале этого года.
Обновлено в 05:24
Космос

У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом

Обновлено вчера в 01:15
Политика

Порошенко назвал дату освобождения украинских моряков

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, будут освобождены до 21 июля — дня проведения внеочередных парламентских выборов.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков

Обновлено в 07:52
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Культура

В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.
Обновлено в 03:50
Политика

Уровень поддержки партии Зеленского снова упал

Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
Обновлено в 07:26
Политика

Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот подверг критике "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса.
Обновлено в 08:00
Музыка

Тереза Мэй снова станцевала под Dancing Queen

Обновлено в 06:49
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Единоборства

Мейвезер может стать промоутером боя Бибера с Томом Крузом

Обновлено в 08:16
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ

Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Футбол

Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»

Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух».
Обновлено вчера в 08:33
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Общество

Мавзолей Ленина закроют для посещения до 25 июля

"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади мероприятий, посвященных Международному Дню Бокса, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:42
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Омбудсмены РФ и Украины договорились обменяться списками задержанных

Обновлено в 08:15
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное