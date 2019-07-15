Футбол

Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»REGNUM 02:57

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах.
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«Манчестер Сити» с помощью Зинченко представил желто-розовую форму на сезон-2019/20

Sport24.ru01:23

«Манчестер Сити» представил третью форму на сезон-2019/20

Sports.ru04:14

Зинченко презентовал желто-розовую форму «Манчестер Сити». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:42

Украинский футболист представил новую форму «Манчестер Сити»

Газета.Ru03:12

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы. Он салатово-розовый

Soccer.ru02:26

«Манчестер Сити» представил 3-й комплект формы на сезон-2019/20

Чемпионат00:32

Зинченко представил третью форму «Манчестер Сити», она желто-розовая (видео)

Советский спорт03:32
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Футбол

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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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