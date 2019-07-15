Футбол

Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»REGNUM 02:57

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах.
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Украинский футболист представил новую форму «Манчестер Сити»

Газета.Ru03:12

«Манчестер Сити» представил третью форму на сезон-2019/20

Sports.ru04:14

Зинченко представил третью форму «Манчестер Сити», она желто-розовая (видео)

Советский спорт03:32

«Манчестер Сити» с помощью Зинченко представил желто-розовую форму на сезон-2019/20

Sport24.ru01:23

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы. Он салатово-розовый

Soccer.ru02:26

«Манчестер Сити» представил 3-й комплект формы на сезон-2019/20

Чемпионат00:32

Зинченко презентовал желто-розовую форму «Манчестер Сити». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:42
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Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
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Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
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Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Происшествия

МАК начал расследование крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 06:29
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
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Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Обновлено в 05:27
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Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

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Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
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С начала этого года цены на овощи в магазинах на Украине увеличились вдвое, сообщил гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Футбол

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
Обновлено в 05:08
Происшествия

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Обновлено в 05:27
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца

Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Политика

Более 200 международных наблюдателей прибыли на Украину

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95 лет назад родился хореограф Махмуд Эсамбаев

Родившись в чеченском селении, Махмуд Эсамбаев с детства был восприимчив к музыке и танцу.
Обновлено в 04:33
Авто

Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном добрался до дилеров

Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Транспорт

Станцию метро «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов

Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 05:09
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
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В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro выходит в России

Компания ZTE объявила о российском релизе флагманского смартфона Axon 10 Pro, который был представлен в феврале этого года.
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Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
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Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

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Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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