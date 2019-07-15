Футбол
Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»REGNUM 02:57
«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:02, Вашингтон
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Обновлено в 05:27
Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Овощная корзина на Украине с января подорожала на 52 процента
С начала этого года цены на овощи в магазинах на Украине увеличились вдвое, сообщил гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Футбол
«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой
Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Политика
Более 200 международных наблюдателей прибыли на Украину
Украина приняла более 200 иностранных наблюдателей в преддверии внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 05:42
Культура
95 лет назад родился хореограф Махмуд Эсамбаев
Родившись в чеченском селении, Махмуд Эсамбаев с детства был восприимчив к музыке и танцу.
Обновлено в 04:33
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном добрался до дилеров
Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт
Станцию метро «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов
Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 05:09
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro выходит в России
Компания ZTE объявила о российском релизе флагманского смартфона Axon 10 Pro, который был представлен в феврале этого года.
Обновлено в 05:24
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48