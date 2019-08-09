Футбол

Зинченко попал в стартовый состав «Ман Сити» на игру с «Вест Хэмом»ProstoProSport 06:40

Вест Хэм — Манчестер Сити
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
25′
Габриэл Жезус
Мичейл Антонио
Пабло Форнальс
46′
51′
Рахим Стерлинг
Джек Уилшир
Роберт Снодграсс
56′
Фабиан Бальбуэна
61′
Фелипе Андерсон
62′
Фелипе Андерсон
Хавьер Эрнандес
65′
69′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
75′
Рахим Стерлинг
79′
Кевин де Брюйне
Илкай Гюндоган
80′
Давид Сильва
Фил Фоден
86′
Серхио Агуэро
87′
Кайл Уокер
90′+1′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
90′+3′
Рахим Стерлинг
«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ. В старте «горожан» оказались украинский защитник Александр Зинченко и хавбек Рияд Марез, пропускавший Суперкубок Англии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зинченко установил рекорд АПЛ

Спорт-Экспресс19:28

В АПЛ впервые использовали VAR

Metaratings09:49

Вест Хэм - Манчестер Сити ~ прогноз на матч первого тура АПЛ: чемпион стартует с победы?

Sport-placeвчера в 00:39

«Манчестер Сити» стартовал по-чемпионски. Видеообзор матча с «Вест Хэмом»

Чемпионат11:15

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Сити. Георгий Черданцев: «Сити начнёт с уверенной победы»

Букмекеры.рфвчера в 18:01

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз Максима Калиниченко

Все про Спорт рувчера в 12:39

«Ман Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм»

LiveSport.ru09:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Вашингтон
Общество

Высший уровень пожарной опасности объявлен в Греции

Обновлено в 01:44
Наука

Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких

Исследователи обнаружили уникальный белок Lynх1, расположенный в тканях легких, с помощью которого можно остановить развитие онкологии.
Обновлено в 03:13
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено в 10:28
Музыка

Фестиваль «Ruskeala Symphony» открылся грандиозным концертом

Обновлено в 09:34
Театры

Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»

Обновлено в 18:57
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Кино

Джейми Дорнан в сериале «Доктор Смерть» сыграет врача-социопата

Обновлено в 12:40
Политика

Депутат Госдумы обвинил Запад в применении климатического оружия

Аномальная погода и лесные пожары могут быть следствием применения против России климатического оружия.
Обновлено в 01:55
Общество

Эксперт раскрыл секреты самых распространенных фамилий в России

Ранее 10 августа был опубликован список, согласно которому самыми часто встречающимися фамилиями в РФ по-прежнему остаются Кузнецовы, Ивановы, Смирновы и Поповы.
Обновлено в 20:35
Общество

Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Космос

В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль

Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено в 03:27
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Общество

Уровень Амура у Хабаровска превысил пять метров

Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.
Обновлено вчера в 04:09
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

Обновлено в 02:41
Экономика

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств.
Обновлено 08 августа в 23:41
Общество

Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова

По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 11:00
Экономика

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону

Обновлено в 15:13
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Политика

Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина

Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Армия и оружие

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе

В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Обновлено в 11:25
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале

Обновлено в 20:08
Транспорт

Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Авто

УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П

Обновлено в 08:50
Общество

В России может появиться национальный стандарт для школьной формы

Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Происшествия

На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы

На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы В пятницу вновь прогремели взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено вчера в 14:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное