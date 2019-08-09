Футбол
Зинченко попал в стартовый состав «Ман Сити» на игру с «Вест Хэмом»ProstoProSport 06:40
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
|25′
Габриэл Жезус
Мичейл Антонио
Пабло Форнальс
|46′
|51′
Рахим Стерлинг
Джек Уилшир
Роберт Снодграсс
|56′
Фабиан Бальбуэна
|61′
Фелипе Андерсон
|62′
Фелипе Андерсон
Хавьер Эрнандес
|65′
|69′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
|75′
Рахим Стерлинг
|79′
Кевин де Брюйне
Илкай Гюндоган
|80′
Давид Сильва
Фил Фоден
|86′
Серхио Агуэро
|87′
Кайл Уокер
|90′+1′
Рахим Стерлинг
|90′+3′
Рахим Стерлинг
|90′+3′
Рахим Стерлинг
|43%
|Владение мячом
|57%
|81%
|Процент точных передач
|87%
|2
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|9
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|1
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|12
|6
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
23
Диоп
3
Крессуэлл
9
Эрнандес
11
Снодграсс
10
Лансини
41
Райс
18
Форнальс
22
Аллер
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
11
Зинченко
8
Гюндоган
16
Эрнандес
47
Фоден
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
3 ×
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ. В старте «горожан» оказались украинский защитник Александр Зинченко и хавбек Рияд Марез, пропускавший Суперкубок Англии.
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Вест Хэм - Манчестер Сити ~ прогноз на матч первого тура АПЛ: чемпион стартует с победы?
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