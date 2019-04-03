Футбол
Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru вчера в 15:18
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.
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Зинченко из-за травмы был заменен на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» — «Кардифф»
Sport24.ruвчера в 15:31
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
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Обновлено вчера в 09:26
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Пятый матч пройдет в Москве 5 апреля. Кубок Гагарина Западная конференция Финал.
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В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
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Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
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Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
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Стало известно, в какие дни недели кузбассовцы чаще всего ищут работу
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Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
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Эксперты назвали самые перспективные сферы для российских выпускников
Специалисты ВНИИ труда назвали самые перспективные сферы деятельности для быстрого трудоустройства выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений в РФ.
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