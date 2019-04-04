Футбол
Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru вчера в 15:18
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 20:45, Ашберн
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Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
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Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
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Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
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Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
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Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
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Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
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Названы причины смерти Георгия Данелии
Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
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