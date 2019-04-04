Футбол

Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru вчера в 15:18

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Зинченко: «Травма не такая уж серьезная, вернусь еще более сильным»

Матч ТВ18:56

Зинченко получил травму задней поверхности бедра

Советский спорт01:49

Гвардиола: «Зинченко очень важен для команды, он понимает наш стиль игры»

Евро-футбол.ру16:26

Лидер «Манчестер Сити» перед игрой ЛЧ поведал о степени своей травмы

Sport.ru17:43

Александр Зинченко: «Травма оказалась не такой серьезной. Вернусь еще сильнее»

Sports.ru17:08

Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»

Чемпионат03:04

Зинченко: «Моя травма не такая уж и серьезная»

Sport24.ru16:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 20:45, Ашберн
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

Обновлено в 17:00
Происшествия

Александр Кокорин и Павел Мамаев остаются в СИЗО

Сегодня, 3 апреля, в Пресненском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Энергетика

Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки

Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
Обновлено в 20:16
Кино

Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 03:07
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено в 15:34
Космос

Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок

Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено в 06:55
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Обновлено в 18:26
Здоровье

Нескорая помощь: каждый десятый россиянин ждет медиков больше 40 минут

Оптимизированное время Согласно итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, которое в 2018 году провел Росстат, каждый третий россиянин старше 15 лет, вызывавший скорую помощь, ждал ее от 21 до 40 минут.
Обновлено в 10:57
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Теннис

Теннисистка Гаспарян завершила выступление на турнире в Монтеррее

Обновлено в 20:31
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Политика

Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Авто

LADA Vesta побила свой рекорд и увеличила продажи «АвтоВАЗа» на 10%

«АвтоВАЗу» за минувший март удалось реализовать на 10,1% больше автомобилей, чем в марте 2018-го года – 33821 экземпляр, среди которых 12850 единиц ушло на долю модели LADA Vesta.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Здоровье

Оля подглядывает

Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
Обновлено в 18:40
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено в 17:24
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Политика

Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»

Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Кино

Названы причины смерти Георгия Данелии

Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное