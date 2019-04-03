Футбол
Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru вчера в 15:18
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.
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Зинченко из-за травмы был заменен на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» — «Кардифф»
Sport24.ruвчера в 15:31
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
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Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
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Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Обновлено в 06:27
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Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
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Политика
Порошенко нарушит закон о выборах президента
По поводу приглашения провести дебаты на стадионе, Петр Порошенко попросил Владимира Зеленского прочесть закон о выборах президента, в котором указано, что дебаты могут проводится на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для миллионов людей.
Обновлено в 00:37
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Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
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Обновлено в 06:21
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:13
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Общество
Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
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Обновлено в 05:59
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В МИД РФ заявили, что НАТО подталкивает Украину к провокациям
Североатлантический альянс, наращивая свое военное присутствие в Черном море, подталкивает украинские власти к новым провокациям, заявили в российском МИД.
Обновлено в 05:17
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20