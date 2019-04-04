Футбол

Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru 03 апреля в 15:18

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.
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Зинченко проведёт в лазарете 10 дней

Евро-футбол.ру03:20

Александр Зинченко: «Травма не такая уж серьезная, вернусь еще более сильным»

Матч ТВвчера в 18:56

Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»

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Лидер «Манчестер Сити» перед игрой ЛЧ поведал о степени своей травмы

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Александр Зинченко: «Травма оказалась не такой серьезной. Вернусь еще сильнее»

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Зинченко: «Моя травма не такая уж и серьезная»

Sport24.ruвчера в 16:45

Зинченко получил травму задней поверхности бедра

Советский спортвчера в 01:49
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Общество

Названы самые популярные имена российских новорожденных

Обновлено в 01:36
Футбол

Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из «Сватов»

Обновлено в 06:26
Экономика

Moody’s присвоило «РусАлу» рейтинг «Ba3»

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ОК "РусАл" корпоративный рейтинг "Ba3", а также рейтинг вероятности дефолта "Ba3-PD".
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Футбол

Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг

Обновлено вчера в 11:52
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты

Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Обновлено в 06:38
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

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Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Кино

В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»

Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах

Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
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В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады

В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации.
Обновлено в 04:30
Общество

Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве

Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
Обновлено в 06:02
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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