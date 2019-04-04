Футбол
Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru 03 апреля в 15:18
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.
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Александр Зинченко: «Травма оказалась не такой серьезной. Вернусь еще сильнее»
Sports.ruвчера в 17:08
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