Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru 15:18

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.

Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»

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