Футбол
Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru вчера в 15:18
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.
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Зинченко из-за травмы был заменен на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» — «Кардифф»
Sport24.ruвчера в 15:31
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