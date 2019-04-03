Футбол

Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»Sports.ru 15:18

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм). На 17-й минуте украинец сделал рывок, после чего присел на газон, ему потребовалась помощь врачей.
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Зинченко получил травму

Евро-футбол.ру16:11

Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»

Sports.ru15:18

Зинченко из-за травмы был заменён на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» - «Кардифф». ВИДЕО

Sport.ru16:28

Зинченко из-за травмы был заменен на 19-й минуте матча «Манчестер Сити» — «Кардифф»

Sport24.ru15:31
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
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Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
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